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Пенсійний фонд перевірятиме,
чи справедливо видали...

Пенсійний фонд перевірятиме, чи справедливо видали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:05

Пенсійний фонд перевірятиме, чи справедливо видали...

Пропонуємо до обговорення:
Із 7 березня 2023 року уповноваженим органом, який здійснюватиме перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, буде Пенсійний фонд України.

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Пенсійний фонд перевірятиме, чи справедливо видали лікарняний
R2
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