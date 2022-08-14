Із 7 березня 2023 року уповноваженим органом, який здійснюватиме перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, буде Пенсійний фонд України.
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Пенсійний фонд перевірятиме, чи справедливо видали лікарняний
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Додано: Чет 09 бер, 2023 23:05
Пенсійний фонд перевірятиме, чи справедливо видали...
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Дивися повний текст
Пенсійний фонд перевірятиме, чи справедливо видали лікарняний
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