Навіть в умовах російських терористичних атак електрика в Україні все ще коштує порівняно недорого – особливо, якщо подивитися на цінники в Європі.
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Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у Європі: порівняння цін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 17:26
Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у...
Пропонуємо до обговорення:
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Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у Європі: порівняння цін
Додано: Нед 12 бер, 2023 17:26
Зп и пенсии сравнивать не пробовали?
Или уже начинаем мантры читать,чтобы народ бучу не поднял при повышении тарифов?
Додано: Нед 12 бер, 2023 17:28
Зарплатню також найменшу. Порівнюйте тарифи у відсотках до середньої зарплати, якщо хочеться аргументувати, що тарифи потрібно піднімати.
Додано: Нед 12 бер, 2023 17:35
Re: Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у..
секретутка Нафтагпзу з вами не згідна
Додано: Пон 13 бер, 2023 11:08
Ну як вам сказати, Іспанія і Португалія мають ще меншу ціну на е/е.
Після перемоги можна буде підвищувати на якихось 10% :)
Додано: Пон 13 бер, 2023 12:09
Цікаво порівняти з тарифами у Європі по заробітній платі та пенсії ,чи все буде тотожним.)))
Додано: Пон 13 бер, 2023 16:49
Додано: Пон 13 бер, 2023 16:55
Re: Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у..
непорядок
Додано: Вів 14 бер, 2023 00:23
В испании пенсии ниже чем у нас?а электроэнергия дешевле...учти еше фонд зарплаты.привыкли людям мозги иметь...
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