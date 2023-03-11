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Українці мають один із найдешевших
тарифів на світло у...

Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:26

Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у...

Пропонуємо до обговорення:
Навіть в умовах російських терористичних атак електрика в Україні все ще коштує порівняно недорого – особливо, якщо подивитися на цінники в Європі.

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Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у Європі: порівняння цін
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:26

Зп и пенсии сравнивать не пробовали?
Или уже начинаем мантры читать,чтобы народ бучу не поднял при повышении тарифов?
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:28

Зарплатню також найменшу. Порівнюйте тарифи у відсотках до середньої зарплати, якщо хочеться аргументувати, що тарифи потрібно піднімати.
crazy
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:35

Re: Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у..

crazy написав:Зарплатню також найменшу...
секретутка Нафтагпзу з вами не згідна
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 11:08

Ну як вам сказати, Іспанія і Португалія мають ще меншу ціну на е/е.
Після перемоги можна буде підвищувати на якихось 10% :)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:09

Цікаво порівняти з тарифами у Європі по заробітній платі та пенсії ,чи все буде тотожним.)))
kljas1976
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:49

  Rainbow написав:Ну як вам сказати, Іспанія і Португалія мають ще меншу ціну на е/е.
Після перемоги можна буде підвищувати на якихось 10% :)

Тiльки не пiсля перемоги, а вже зараз хочуть i не на 10%, а рази в 2-3.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:55

Re: Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у..

непорядок
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 00:23

В испании пенсии ниже чем у нас?а электроэнергия дешевле...учти еше фонд зарплаты.привыкли людям мозги иметь...
vetrovqq
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:35

Re: Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у..

3,2 млн зарплаты в месяц получает новый директор «Укрнафты» и «Укртатнафты» Сергей Корецкий.

Укрнефть недавно национализировали, она принадлежит Минобороны. Новоиспеченный же директор со слезами на глазах заявляет о нехватке средств и необходимости брать кредиты для работы компании.

Вот вы смеетесь, а ему нужно постоянно голову ломать, на что такие деньги тратить
GALeon
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