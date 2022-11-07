Будівлю палацу культури «Мир» на околиці Трускавця продали на аукціоні за 46 млн грн. Це у 46 разів дорожче за стартову ціну.
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Вартість закинутого палацу культури в Трускавці під час аукціону зросла в 46 разів
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Додано: Пон 13 бер, 2023 18:06
Вартість закинутого палацу культури в Трускавці під час...
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Вартість закинутого палацу культури в Трускавці під час аукціону зросла в 46 разів
Додано: Пон 13 бер, 2023 18:06
будем посмотреть
тут в Кийови за сопоставимый участок просят ну может 2 млн долл,а тут на х*.ю географии, ой, в видатном курортном райони целый один мульон
ага ага
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