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Цифрові гроші: економіст розповів про переваги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 бер, 2023 06:00
Пропонуємо до обговорення:
В Україні розробляють цифрові гривні, які будуть дорівнювати звичайним та можуть бути корисними у протидії корупції. Співвідношення до звичної для українців гривні буде 1/1.
Дивися повний текст Цифрові гроші: економіст розповів про переваги електронної гривні
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Додано: Сер 15 бер, 2023 06:00
Такой понтовый заголовок и опять ничего не сказано. Особенно улыбнуло отсутствие комиссии. Расскажите "эксперту", что банк её и при обычном безнале брать не обязан и таки берут не все. А нал передать из рук в руки даже чаще всего без комиссий обходится
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moveton
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