Фонд держмайна десять разів виставляв на аукціон 120 річний "Будинок приватного адвоката Периторіна" за програмою малої приватизації.
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Львів’янка купила занедбаний палац на Хмельниччині за рекордну суму
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Додано: Чет 16 бер, 2023 09:35
Львів’янка купила занедбаний палац на Хмельниччині за...
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Львів’янка купила занедбаний палац на Хмельниччині за рекордну суму
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