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Львів’янка купила занедбаний
палац на Хмельниччині за...

Львів’янка купила занедбаний палац на Хмельниччині за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:35

Львів’янка купила занедбаний палац на Хмельниччині за...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд держмайна десять разів виставляв на аукціон 120 річний "Будинок приватного адвоката Периторіна" за програмою малої приватизації.

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Львів’янка купила занедбаний палац на Хмельниччині за рекордну суму
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:35

1,26 мільйонна? 1К квартира в Ірпіні дорожче коштує
zagrebelnyy1911
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Модератори: Ірина_, Модератор

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