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Додаток Tesla дозволив
випадково викрасти чужий...

Додаток Tesla дозволив випадково викрасти чужий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:31

Додаток Tesla дозволив випадково викрасти чужий...

Пропонуємо до обговорення:
Раджеш Рандев, житель Ванкувера, Канада, поспішав забрати своїх дітей зі школи, коли він сів у свою Tesla Model 3 та поїхав. Проте згодом Рандев зрозумів, що це був чужий автомобіль. За фактом: він викрав чужу Tesla Model 3 за допомогою програми для смартфона.

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Додаток Tesla дозволив випадково викрасти чужий електромобіль
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:31

Раджеш, Махмуд, Канада.
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