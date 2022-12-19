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Фонд держмайна змінює керівників
на 65 держпідприємствах

Фонд держмайна змінює керівників на 65 держпідприємствах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:56

Фонд держмайна змінює керівників на 65 держпідприємствах

Пропонуємо до обговорення:
Фонд держмайна змінить керівників на 65 державних підприємствах за результатами фінансово-економічного аналізу підприємств.

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Фонд держмайна змінює керівників на 65 держпідприємствах
R2
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