NovaPay має намір випустити кредитні картки з додатковими послугами та знижками для клієнтів "Нової пошти", а також облігації.
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NovaPay анонсувала випуск кредитних карток та облігацій для клієнтів \"Нової пошти\"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:13
NovaPay анонсувала випуск кредитних карток та облігацій...
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Дивися повний текст
NovaPay анонсувала випуск кредитних карток та облігацій для клієнтів \"Нової пошти\"
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