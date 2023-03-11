Кур’єри – це самозайняті особи, що виконують доставлення та отримують дохід, який залежить від багатьох факторів. Минулого року доходи працівників компанії Glovo переглядались декілька разів.
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Скільки заробляють кур'єри Glovo
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:05
Скільки заробляють кур'єри Glovo
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Скільки заробляють кур'єри Glovo
Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:05
Кто пишет эти статьи? Я курьер и я заработал 176 тысяч с начала года за 2.5 месяца. Какие 30 тыс в месяц? Тут в неделю 30 можно
Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:11
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