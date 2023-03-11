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Скільки заробляють
кур'єри Glovo

Скільки заробляють кур'єри Glovo
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:05

Скільки заробляють кур'єри Glovo

Пропонуємо до обговорення:
Кур’єри – це самозайняті особи, що виконують доставлення та отримують дохід, який залежить від багатьох факторів. Минулого року доходи працівників компанії Glovo переглядались декілька разів.

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Скільки заробляють кур'єри Glovo
R2
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Кто пишет эти статьи? Я курьер и я заработал 176 тысяч с начала года за 2.5 месяца. Какие 30 тыс в месяц? Тут в неделю 30 можно
alexeyaugust
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:11

  alexeyaugust написав:Кто пишет эти статьи? Я курьер и я заработал 176 тысяч с начала года за 2.5 месяца. Какие 30 тыс в месяц? Тут в неделю 30 можно

2345 грн в день ??? сколько один заказ лучше напиши и сколько заказов в день делаешь
yama
 
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