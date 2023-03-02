Кур’єри – це самозайняті особи, що виконують доставлення та отримують дохід, який залежить від багатьох факторів. Минулого року доходи працівників компанії Glovo переглядались декілька разів.
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Скільки заробляють кур'єри Glovo
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:05
Скільки заробляють кур'єри Glovo
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Скільки заробляють кур'єри Glovo
Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:05
Кто пишет эти статьи? Я курьер и я заработал 176 тысяч с начала года за 2.5 месяца. Какие 30 тыс в месяц? Тут в неделю 30 можно
Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:11
Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:14
Re: Скільки заробляють кур'єри Glovo
Какая разница, сколько один заказ, заказ может быть 45грн, 1 км а может быть 445 на 25км. Можно сделать 10 заказов по 45грн а можно пару по 100, по 200. Это тупейший вопрос.
Додано: Суб 18 бер, 2023 00:54
Ну вот зачем сказки рассказывать, знакомый сына работает , если 25-27к в месяц выходит, это ооочень удачный месяц у него, а так в среднем 15-22к считается нормальным в месяц, это если 8 часов минимум курьерить.
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