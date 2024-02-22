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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 лют, 2024 07:57
NDV написав:nekefer
Можно кратий саммари?
упрощают доступ и увеличивают объём раскрываемой информации не только о картах но и учетных записях в любых платежных системах
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Додано: Чет 22 лют, 2024 10:19
asti написав:И к слову, чудак хотел сдать а кассу 300$ по 38,50 - нет гривны, хотя я за 5 минут до этого внёс в эту самую кассу 50000.
Просто, люди в ТАСі не хочуть купувати по 39.
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