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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 19 чер, 2024 12:34
Господа, где сейчас можно купить доллары по самому низкому курсу? Давно не мониторил.
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Алексей77
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Додано: Сер 19 чер, 2024 13:42
Алексей77 написав:Господа, где сейчас можно купить доллары по самому низкому курсу? Давно не мониторил.
https://t.me/currency_rates_ua/898
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GALeon
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