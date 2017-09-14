RSS
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 07:17

  stm написав:
  Banderlog написав: я не любитель юмору сценарістів з телесеріалу свати. Краску вони перепутали... на ракетному виробництві

Ні, фарбу вони не переплутали. Це 80 левел гри "подъеби ранимого скрепного". 8)
сильно вийшло, потужно мільярд дерев мільярд снарядів, фламінго з паляницею) скрєпні ридають
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 07:27

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.

а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.
в ммм теж все було на партнерській довірі.)
Не надо нам рожевих поні в фігвамах малювати, дядя фьодор, я в дєтсвє буратіну дивився і незнайку на лунє...)

й хто там для тебе взірець зрозуміло :lol:

про державні закуплі вже не сперечаєтесь? ти ж там в обленерго краще мене розумієш, як це працює ;)

ммм - це піраміда. а коли ти збираєш гроші на добровольчих засадах - то довіра це основне. втратив довіру - й збори закінчилися... тому не треба накидати на волонтерів... будуть факти, як в цього Гусакова - тоді поговоримо...

Там і накидати нічого не треба, мова не про волонтерів а про "собіратєлєй" в них закупівлі безконтрольні це факт а те що їм можно більше довіряти ніжукроборонпрому це не факт. Це ваше припущення, безпідставне.
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 07:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:мова не про волонтерів а про "собіратєлєй" в них закупівлі безконтрольні це факт а те що їм можно більше довіряти ніжукроборонпрому це не факт. Це ваше припущення, безпідставне.


якщо в тебе проросло зерно підозри до людини, якій донатять більше двох мільйонів,
то шукай проблему в середині себе

Корупція в Укроборонпромі: завершено слідство у справі заволодіння 146 млн грн

https://nabu.gov.ua/news/koruptciia-v-u ... 6-mln-grn/

ось ще кейс
«20 жовтня 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та оголосила в міжнародний розшук колишнього заступника гендиректора фірми «Укрінмаш», обвинуваченого у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств. Крім того, АП ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та звернула в дохід держави заставу в розмірі 3 404 000 грн», – інформує прокуратура.


ЦПД пояснив, що це за історія про 46 крадених з оборонки мільйонів, про які писав Маск
https://24tv.ua/koruptsiya-ukroboronpro ... u_n2759730


линьки шукати далі, ну ти зрозумів про рівень корупції в Укроборонпромі :lol:
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 07:56

ЛАД если не затруднит, напомните пожалуйста, в трех словах, что писал уважаемый Фриз о Стерненко.
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 08:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Скільки часу витрачається, щоб зрозуміти в якому роді, військ і в якій ролі ви будете ефективні?
Нуль. Такої співбесіди немає. Та й нащо.

Дивно. Навіть зі мною, коли проходив ВЛК вже маючи відстрочку (весна 2023), провели співбесіду.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Тому, коли ти сюди тягнешь російське інформаційне лайно, то я не буде там шукати картопельку

Отже що ми маємо:
проукраїнський турбопатріот в прямому ефірі київського каналу розказує що треба "чіпувати солдат як чіпують домашній с..."
рекція Песікота: "тягнешь російське інформаційне лайно" :D
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 09:09

  prodigy написав:
  Banderlog написав:мова не про волонтерів а про "собіратєлєй" в них закупівлі безконтрольні це факт а те що їм можно більше довіряти ніжукроборонпрому це не факт. Це ваше припущення, безпідставне.


якщо в тебе проросло зерно підозри до людини, якій донатять більше двох мільйонів,
то шукай проблему в середині себе

не треба нічого в середині мене шукати. То тут бють себе копитами в груди, що розвинута демократія то дієві механізми. То створюють паралельні державним структури на "чистій довірі". Раз такий чесний стерненко беріть його в укроборонпром і хай за ним дивиться "наглядова рада". Ніяких підстав їм вірити більше ніж державі я не бачу.
