Попри війну, найпопулярніші серед українців кухні залишились незмінними – це американська, італійська та азійська.
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Доставка Glovo: як змінилися замовлення українців з початком війни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 бер, 2023 14:00
Доставка Glovo: як змінилися замовлення українців з...
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Доставка Glovo: як змінилися замовлення українців з початком війни
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