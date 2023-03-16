В Україну привезли новий MG 4 2023. Електричний хетчбек уже з'явився у Києві. Про це повідомляє офіційний сайт MG в Україні.
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В Україні з'явився доступний британський електромобіль із запасом ходу 435 км (фото)
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Додано: Вів 21 бер, 2023 19:47
В Україні з'явився доступний британський електромобіль...
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Дивися повний текст
В Україні з'явився доступний британський електромобіль із запасом ходу 435 км (фото)
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