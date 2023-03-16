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В Україні з'явився доступний
британський електромобіль...

В Україні з'явився доступний британський електромобіль...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:47

В Україні з'явився доступний британський електромобіль...

Пропонуємо до обговорення:
В Україну привезли новий MG 4 2023. Електричний хетчбек уже з'явився у Києві. Про це повідомляє офіційний сайт MG в Україні.

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В Україні з'явився доступний британський електромобіль із запасом ходу 435 км (фото)
R2
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Він зовсім не Брітанський!)
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Китай китайский, а не британец :)
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:34

Обычная цена за обычный китайский электрокар! Рекламная политика компании MG в Украине просто смешит, когда они рассказывают, что машины производятся в Британии.
hazanovich_alexey
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