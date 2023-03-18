В Україну привезли новий MG 4 2023. Електричний хетчбек уже з'явився у Києві. Про це повідомляє офіційний сайт MG в Україні.
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В Україні з'явився доступний британський електромобіль із запасом ходу 435 км (фото)
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Додано: Вів 21 бер, 2023 19:47
В Україні з'явився доступний британський електромобіль...
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В Україні з'явився доступний британський електромобіль із запасом ходу 435 км (фото)
Додано: Вів 21 бер, 2023 21:34
Обычная цена за обычный китайский электрокар! Рекламная политика компании MG в Украине просто смешит, когда они рассказывают, что машины производятся в Британии.
Додано: Сер 22 бер, 2023 10:48
Історія бренду то британська, просто викуплений китайцями, цікаво всередині яка якість? Люди гроші вклали щоб мати змогу писати що він британський. Доречі частина виробництва досі в Англії.
П.С. По вашій логіці опель це не німецький автомобіль, а нідерландськи бо Stellantis володіє 100% опеля
Додано: Сер 22 бер, 2023 14:06
Додано: Сер 22 бер, 2023 14:08
Внутри - Китай. Производство - Китай. В Англии - только крупноузловая сборка праворульной вариации.
Додано: Сер 22 бер, 2023 14:14
Re: В Україні з'явився доступний британський електромобіль..
стартує з 986 730 гривень
Я что-то пропустил? Это доступно?
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