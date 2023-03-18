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В Україні з'явився доступний
британський електромобіль...

В Україні з'явився доступний британський електромобіль...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:47

В Україні з'явився доступний британський електромобіль...

Пропонуємо до обговорення:
В Україну привезли новий MG 4 2023. Електричний хетчбек уже з'явився у Києві. Про це повідомляє офіційний сайт MG в Україні.

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В Україні з'явився доступний британський електромобіль із запасом ходу 435 км (фото)
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Він зовсім не Брітанський!)
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Китай китайский, а не британец :)
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:34

Обычная цена за обычный китайский электрокар! Рекламная политика компании MG в Украине просто смешит, когда они рассказывают, что машины производятся в Британии.
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:48

Історія бренду то британська, просто викуплений китайцями, цікаво всередині яка якість? Люди гроші вклали щоб мати змогу писати що він британський. Доречі частина виробництва досі в Англії.
П.С. По вашій логіці опель це не німецький автомобіль, а нідерландськи бо Stellantis володіє 100% опеля
dimonquad
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:06

  hazanovich_alexey написав:Обычная цена за обычный китайский электрокар! Рекламная политика компании MG в Украине просто смешит, когда они рассказывают, что машины производятся в Британии.

Собираются в Саутгемптоне. Но из китайских деталей. Но только праворульньіе вариантьі. У нас - чистьій Китай.
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:08

  dimonquad написав:Історія бренду то британська, просто викуплений китайцями, цікаво всередині яка якість? Люди гроші вклали щоб мати змогу писати що він британський. Доречі частина виробництва досі в Англії.
П.С. По вашій логіці опель це не німецький автомобіль, а нідерландськи бо Stellantis володіє 100% опеля

Внутри - Китай. Производство - Китай. В Англии - только крупноузловая сборка праворульной вариации.
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:14

Re: В Україні з'явився доступний британський електромобіль..

стартує з 986 730 гривень

Я что-то пропустил? Это доступно?
Примат
 
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