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Світовий банк готовий
допомогти Україні з пошуком...

Світовий банк готовий допомогти Україні з пошуком...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 23:09

Світовий банк готовий допомогти Україні з пошуком...

Пропонуємо до обговорення:
Україні в питанні податкової реформи необхідно знайти баланс між цілями, які конкурують між собою: мобілізацією ресурсів для вкрай нужденного держбюджету та створенням стимулів для економічного зростання, заявила віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

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Світовий банк готовий допомогти Україні з пошуком балансу в питанні податків
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А можно пригласить американцев?
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