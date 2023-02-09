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Windows 11 змінює традицію,
якої дотримувалися майже 30...

Windows 11 змінює традицію, якої дотримувалися майже 30...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:21

Windows 11 змінює традицію, якої дотримувалися майже 30...

Пропонуємо до обговорення:
Microsoft випустила нове бета-оновлення Windows 11, яке перепризначає роботу клавіші Print Screen. Про це пише How-to Geek.

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Windows 11 змінює традицію, якої дотримувалися майже 30 років
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:21

Майкрософт - то сама зручність)
Я вже з рік використовую Snapshot light, яка використовує PrintScreen.
При виклику вона показує рамку, що задає межі скріншоту. При натисканні Enter - робить знімок і пропонує меню для редагування (обведенння рамками, виділення кольором, стрілки...) а також меню дій - скопіювати в буфер, зберегти в файл..., які регулюють і на гарячі клавіші.
Дуже зручно.
s_dimonovych
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:09

скріншот

s_dimonovych це чудово, але надіємось ви не маєте доступу до секретних даних і не скріните їх), бо розробник тої програми з новосибірська)
moskowdos
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