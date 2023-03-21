Українці, які незаконно перетинають кордон, не можуть...

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Українці, які незаконно перетинають кордон, не можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 бер, 2023 19:38
Пропонуємо до обговорення:
Українці, які незаконно перетинають кордон країн Євросоюзу, не зможуть отримати статус біженця. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 19:39
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Додано: Пон 27 бер, 2023 20:11
границу откройте и не будет незаконных выездов
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oknerbob
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