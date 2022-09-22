RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Власники криптовалюти Ethereum
встановили історичний рекорд

Власники криптовалюти Ethereum встановили історичний рекорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 19:36

Власники криптовалюти Ethereum встановили історичний рекорд

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними аналітичної платформи Glassnode, власники криптовалюти Ethereum встановили новий історичний рекорд.

Дивися повний текст
Власники криптовалюти Ethereum встановили історичний рекорд
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98874
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві встановили нові тарифи на паркування: ціни
R2 » Пон 07 лис, 2022 17:22
1 253
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лис, 2022 17:22
satmanuaa
Хакер викрав майже мільйон доларів в Ethereum,...
R2 » Вів 27 вер, 2022 21:29
1 383
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 21:29
cohan
Названо найприбутковіші криптовалюти доби
R2 » Чет 22 вер, 2022 07:40
1 275
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 вер, 2022 07:40
kolodka_eduard

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (7135)
29.03.2023 20:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.