Податкову систему України з 1 липня повернуть до того стану, як вона функціонувала до початку війни. Повернуться податкові перевірки та штрафи.
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В Україні планують повернути довоєнні податки та перевірки бізнесу
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Додано: Сер 29 бер, 2023 20:28
В Україні планують повернути довоєнні податки та...
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В Україні планують повернути довоєнні податки та перевірки бізнесу
Додано: Сер 29 бер, 2023 20:28
В країні війна. Так, нам фінансово допомагає США та ЄС. Але, ж потрібно розуміти, що частину допомоги дають в борг з розстрочкою яку з часом потрібно буде повертати. Тому, уже зараз варто подумати про власні надходження до бюджету.
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