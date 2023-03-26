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В Україні почав діяти
закон про е-резидентство

В Україні почав діяти закон про е-резидентство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:25

В Україні почав діяти закон про е-резидентство

Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня почав діяти закон про е-резидентство.

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В Україні почав діяти закон про е-резидентство
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:25

Просвітіть, що воно дасть для е-резидента....???

та чи не прийдеться їм платити податки в двох країнах?
Невже ми перестанем надавати фінансову інформацію іншим країнам??
і як будем застосовувати міжнародні договори пов'язані з уникнення подвійного оподаткування??
vvsh2015
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:08

vvsh2015

На склільки я зрозумів, то ця тема для компаній на різних єкзотичних островах, яким потрібен банківський рахунок хочаб десь. Ця компанія не зможе працювати з українськими, мати в штаті українців та її діяльність ніяк не має бути повязана з Україною.

Такий собі обмін: УА отримує 5% з обороту по рахункам цієї компанії в УА банку, а компанія отримує банківський рахунок, через який зможе працювати, та декларацію, що з цієї діяльності вона сплатила податки (в якійсь країні, в даному випадку в УА).
Viadrina2008
 
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