RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шийний кондиціонер Ranvoo
AICE 3 за $399 (фото, відео)

Шийний кондиціонер Ranvoo AICE 3 за $399 (фото, відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 22:15

Шийний кондиціонер Ranvoo AICE 3 за $399 (фото, відео)

Пропонуємо до обговорення:
Китайський бренд Ranvoo представив третє покоління шийного аксесуара AICE, що має кондиціонерні властивості. Аксесуар обдуває шию користувача, а також може охолоджувати повітря на 10 ° C, що робить його на 25% ефективнішим за аналоги.

Дивися повний текст
Шийний кондиціонер Ranvoo AICE 3 за $399 (фото, відео)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98894
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 22:15

Ну что за херня и на кой там 4ядерный процессор...
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1922
З нами з: 07.08.17
Подякував: 861 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 22:16

Re: Шийний кондиціонер Ranvoo AICE 3 за $399 (фото, відео)

antonivs3 написав:Ну что за херня и на кой там 4ядерный процессор...
Як навіщо - для режиму обігріву :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32867
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1378 раз.
Подякували: 7706 раз.
 
Профіль
4
7
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україну приїхав перший кросовер від Huawei (фото)
R2 » Нед 26 лют, 2023 10:36
1 264
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лют, 2023 11:16
BIGor
У застосунку Дія доступні дві нові послуги для ВПО (відео)
R2 » Вів 20 гру, 2022 12:32
3 385
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 гру, 2022 15:57
Модератор
Медведчук здав Порошенка: СБУ опублікувала відео...
R2 » Пон 23 тра, 2022 11:59
2 721
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 тра, 2022 13:58
Amid

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2415)
03.04.2023 23:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.