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Шийний кондиціонер Ranvoo AICE 3 за $399 (фото, відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 кві, 2023 22:15
Пропонуємо до обговорення:
Китайський бренд Ranvoo представив третє покоління шийного аксесуара AICE, що має кондиціонерні властивості. Аксесуар обдуває шию користувача, а також може охолоджувати повітря на 10 ° C, що робить його на 25% ефективнішим за аналоги.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 22:15
Ну что за херня и на кой там 4ядерный процессор...
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antonivs3
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Додано: Пон 03 кві, 2023 22:16
antonivs3 написав:Ну что за херня и на кой там 4ядерный процессор...
Як навіщо - для режиму обігріву
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Faceless
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