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Зберігайте кошти вигідно
– оформлюйте депозит у...

Зберігайте кошти вигідно – оформлюйте депозит у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 кві, 2023 18:57

Зберігайте кошти вигідно – оформлюйте депозит у...

Пропонуємо до обговорення:
Зберігайте кошти вигідно – оформлюйте депозит у ConcordBank з річною ставкою до 16,5% у гривні та до 3% у валюті

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Зберігайте кошти вигідно – оформлюйте депозит у ConcordBank з річною ставкою до 16,5% у гривні та до 3% у валюті
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 кві, 2023 18:57

А что изменилось? Вроде так и было?
Это как в некоторых магазинах зачеркивают 2старую" цену, и рисуют "новую" такую же?
H225
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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