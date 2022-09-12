Зберігайте кошти вигідно – оформлюйте депозит у ConcordBank з річною ставкою до 16,5% у гривні та до 3% у валюті
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Зберігайте кошти вигідно – оформлюйте депозит у ConcordBank з річною ставкою до 16,5% у гривні та до 3% у валюті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 кві, 2023 18:57
Зберігайте кошти вигідно – оформлюйте депозит у...
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Зберігайте кошти вигідно – оформлюйте депозит у ConcordBank з річною ставкою до 16,5% у гривні та до 3% у валюті
Додано: П'ят 07 кві, 2023 18:57
А что изменилось? Вроде так и было?
Это как в некоторых магазинах зачеркивают 2старую" цену, и рисуют "новую" такую же?
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