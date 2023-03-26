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FinAwards-2023: які банки визнали
найбільш інноваційними...

FinAwards-2023: які банки визнали найбільш інноваційними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 кві, 2023 00:31

FinAwards-2023: які банки визнали найбільш інноваційними...

Пропонуємо до обговорення:
В Києві відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів – FinAwards. Засновники премії – сайти Finance.ua та Мінфін.

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FinAwards-2023: які банки визнали найбільш інноваційними та технологічні
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 кві, 2023 00:31

А де головни номінації в яких він безперервний лідер: нескінченні черги, повне безглуздя працівників та николи не працюючи найбільш потрібні функції у клієнт-банку?
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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