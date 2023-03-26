|
|
FinAwards-2023: які банки визнали найбільш інноваційними...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 кві, 2023 00:31
Пропонуємо до обговорення:
В Києві відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів – FinAwards. Засновники премії – сайти Finance.ua та Мінфін.
Дивися повний текст FinAwards-2023: які банки визнали найбільш інноваційними та технологічні
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98907
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 09 кві, 2023 00:31
А де головни номінації в яких він безперервний лідер: нескінченні черги, повне безглуздя працівників та николи не працюючи найбільш потрібні функції у клієнт-банку?
-
salvydas
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|55
|
П'ят 07 кві, 2023 18:54
R2
|
|1
|288
|
|
|2
|533
|