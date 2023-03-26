Організатори вирішили ввести позаконкурсні номінації, одна з яких – «Логістична стабільність країни».
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FinAwards-2023: Укрпошта отримала нагороду за логістичну стабільність країни
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Додано: Нед 09 кві, 2023 17:00
FinAwards-2023: Укрпошта отримала нагороду за логістичну...
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FinAwards-2023: Укрпошта отримала нагороду за логістичну стабільність країни
Додано: Нед 09 кві, 2023 17:00
з фінансами директора все ніби добре а як проста листоноша і коли в село привезуть лампочки і з банком поштовим буде так само послуги до глухих місць не дійдуть а грошовий ресурс для себе прокрутять
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