RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
FinAwards-2023: Укрпошта отримала
нагороду за логістичну...

FinAwards-2023: Укрпошта отримала нагороду за логістичну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 кві, 2023 17:00

FinAwards-2023: Укрпошта отримала нагороду за логістичну...

Пропонуємо до обговорення:
Організатори вирішили ввести позаконкурсні номінації, одна з яких – «Логістична стабільність країни».

Дивися повний текст
FinAwards-2023: Укрпошта отримала нагороду за логістичну стабільність країни
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98911
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 кві, 2023 17:00

з фінансами директора все ніби добре а як проста листоноша і коли в село привезуть лампочки і з банком поштовим буде так само послуги до глухих місць не дійдуть а грошовий ресурс для себе прокрутять
m_levitsk1969
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 07.04.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
FinAwards-2023: які банки визнали найбільш інноваційними...
R2 » Нед 09 кві, 2023 00:31
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 кві, 2023 00:31
salvydas
"Укрпошта" згортає обмін: де ще можна отримати LED-лампи
R2 » Суб 08 кві, 2023 21:22
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 кві, 2023 21:22
m_levitsk1969
Коли міняти шини на літні в 2023 році
R2 » Нед 26 бер, 2023 14:58
2 535
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 бер, 2023 07:31
ScaryBee

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2538)
09.04.2023 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.