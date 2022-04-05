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Finance.ua: Які страхові виплати можна отримати під час...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Вів 11 кві, 2023 11:34
Пропонуємо до обговорення:
Та в якому разі вам можуть відмовити
Ранок 24 лютого, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, став для всіх шоком, страховий ринок – не виняток.
Утім, шок доволі швидко минув, і страховики продовжили свою роботу, зокрема завдяки евакуації співробітників у безпечніші регіони країни.
Дивися повний текст Які страхові виплати можна отримати під час війни
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Додано: Вів 11 кві, 2023 11:34
Мій чоловік військовий ,під час бойових завдань зламав хребта ,йому зробили операцію ,але ніяких виплат не було ні одноразової допомоги ні страховки ,що для цього потрібно ,які документи???
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guglnovij
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