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Finance.ua: Які страхові виплати
можна отримати під час...

Finance.ua: Які страхові виплати можна отримати під час...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Вів 11 кві, 2023 11:34

Finance.ua: Які страхові виплати можна отримати під час...

Пропонуємо до обговорення:
Та в якому разі вам можуть відмовити
Ранок 24 лютого, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, став для всіх шоком, страховий ринок – не виняток.

Утім, шок доволі швидко минув, і страховики продовжили свою роботу, зокрема завдяки евакуації співробітників у безпечніші регіони країни.

Дивися повний текст Які страхові виплати можна отримати під час війни
D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 кві, 2023 11:34

Мій чоловік військовий ,під час бойових завдань зламав хребта ,йому зробили операцію ,але ніяких виплат не було ні одноразової допомоги ні страховки ,що для цього потрібно ,які документи???
guglnovij
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Модератори: Ірина_, Модератор

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