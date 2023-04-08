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Укрпошта виставить на продаж тисячу марок «русскій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 кві, 2023 11:27
Пропонуємо до обговорення:
"Укрпошта" виставить на продаж тисячу примірників випущеної рік тому першої марки війни “русскій воєнний корабль, іді…!”, щоб зібрати на дрон.
Дивися повний текст Укрпошта виставить на продаж тисячу марок «русскій воєнний корабль», щоб зібрати на дрон
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R2
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Додано: Сер 12 кві, 2023 11:27
лучше бы платили своим работникам нормальные зарплаты, почтальоны меньше минималки получают
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hlaaluu
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