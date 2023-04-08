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Укрпошта виставить на продаж
тисячу марок «русскій...

Укрпошта виставить на продаж тисячу марок «русскій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 кві, 2023 11:27

Укрпошта виставить на продаж тисячу марок «русскій...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрпошта" виставить на продаж тисячу примірників випущеної рік тому першої марки війни “русскій воєнний корабль, іді…!”, щоб зібрати на дрон.

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Укрпошта виставить на продаж тисячу марок «русскій воєнний корабль», щоб зібрати на дрон
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 кві, 2023 11:27

лучше бы платили своим работникам нормальные зарплаты, почтальоны меньше минималки получают
hlaaluu
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Модератори: Ірина_, Модератор

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