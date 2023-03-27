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Пенсія за віком або інвалідністю:
коли вигідно перейти з...

Пенсія за віком або інвалідністю: коли вигідно перейти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 кві, 2023 14:16

Пенсія за віком або інвалідністю: коли вигідно перейти з...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо вам призначили пенсію за віком, інвалідністю чи на інших підставах, це не назавжди.

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Пенсія за віком або інвалідністю: коли вигідно перейти з одного виду виплат на інший
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 кві, 2023 14:17

Доброго часу доби, мені 65 років, трудовий стаж 42роки, пенсія складає 4900грн, мені надають другу групу інвалідності, чи не буду я меньше получати пенсію, чи може більше, прошу поясніть
femyak5
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