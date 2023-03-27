Якщо вам призначили пенсію за віком, інвалідністю чи на інших підставах, це не назавжди.
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Пенсія за віком або інвалідністю: коли вигідно перейти з одного виду виплат на інший
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Додано: Сер 12 кві, 2023 14:16
Пенсія за віком або інвалідністю: коли вигідно перейти з...
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Пенсія за віком або інвалідністю: коли вигідно перейти з одного виду виплат на інший
Додано: Сер 12 кві, 2023 14:17
Доброго часу доби, мені 65 років, трудовий стаж 42роки, пенсія складає 4900грн, мені надають другу групу інвалідності, чи не буду я меньше получати пенсію, чи може більше, прошу поясніть
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