Долар США рухається до «абсолютного колапсу», який надасть різкий імпульс зростання першій криптовалюті.
Дивися повний текст
Голова Equity Management: Bitcoin сягне $10 млн на тлі обвалу долара
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 кві, 2023 22:55
Голова Equity Management: Bitcoin сягне $10 млн на тлі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Голова Equity Management: Bitcoin сягне $10 млн на тлі обвалу долара
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|