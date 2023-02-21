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Голова Equity Management:
Bitcoin сягне $10 млн на тлі...

Голова Equity Management: Bitcoin сягне $10 млн на тлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 кві, 2023 22:55

Голова Equity Management: Bitcoin сягне $10 млн на тлі...

Пропонуємо до обговорення:
Долар США рухається до «абсолютного колапсу», який надасть різкий імпульс зростання першій криптовалюті.

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Голова Equity Management: Bitcoin сягне $10 млн на тлі обвалу долара
R2
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