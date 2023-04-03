Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні послабився на 10 копійок - до 37,90 грн/дол.
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В Україні напередодні свят почала дорожчати валюта
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Додано: Чет 13 кві, 2023 13:13
В Україні напередодні свят почала дорожчати валюта
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Дивися повний текст
В Україні напередодні свят почала дорожчати валюта
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