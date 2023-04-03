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В Україні напередодні свят
почала дорожчати валюта

В Україні напередодні свят почала дорожчати валюта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 кві, 2023 13:13

В Україні напередодні свят почала дорожчати валюта

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні послабився на 10 копійок - до 37,90 грн/дол.

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В Україні напередодні свят почала дорожчати валюта
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 кві, 2023 13:13

Слабо. Треба хоча б 39 +.
Для каруселі.
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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