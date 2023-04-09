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В Україні пропонують скасувати
обов’язкову сертифікацію авто

В Україні пропонують скасувати обов’язкову сертифікацію авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 кві, 2023 15:16

В Україні пропонують скасувати обов’язкову сертифікацію авто

Пропонуємо до обговорення:
В Україні запропонували скасувати обов'язкову сертифікацію для більшості імпортних автомобілів.

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В Україні пропонують скасувати обов’язкову сертифікацію авто
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 кві, 2023 15:17

Отличная идея. Нужно также признавать сертификаты США и Канады, их нормы строже европейских.
eduard_k
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Модератори: Ірина_, Модератор

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