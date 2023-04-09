В Україні запропонували скасувати обов'язкову сертифікацію для більшості імпортних автомобілів.
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В Україні пропонують скасувати обов’язкову сертифікацію авто
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Додано: П'ят 14 кві, 2023 15:16
В Україні пропонують скасувати обов’язкову сертифікацію авто
Пропонуємо до обговорення:
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В Україні пропонують скасувати обов’язкову сертифікацію авто
Додано: П'ят 14 кві, 2023 15:17
Отличная идея. Нужно также признавать сертификаты США и Канады, их нормы строже европейских.
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