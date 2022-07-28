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Багатії виїжджають з Норвегії
на тлі підвищення податку...

Багатії виїжджають з Норвегії на тлі підвищення податку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 кві, 2023 09:11

Багатії виїжджають з Норвегії на тлі підвищення податку...

Пропонуємо до обговорення:
Рекордна кількість надбагатих жителів Норвегії залишає країну після того, як лівоцентристський уряд підвищив податок на багатство до 1,1%.

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Багатії виїжджають з Норвегії на тлі підвищення податку на багатство
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 кві, 2023 09:11

Всі повинні платити однаково, бо отримують від держави також однаково. А то, ти більше працюй і більше плати, а отримаєш рівно стільки, скільки і той, хто взагалі не працює.
Sergius
 
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