Рекордна кількість надбагатих жителів Норвегії залишає країну після того, як лівоцентристський уряд підвищив податок на багатство до 1,1%.
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Багатії виїжджають з Норвегії на тлі підвищення податку на багатство
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Додано: Нед 16 кві, 2023 09:11
Багатії виїжджають з Норвегії на тлі підвищення податку...
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Багатії виїжджають з Норвегії на тлі підвищення податку на багатство
Додано: Нед 16 кві, 2023 09:11
Всі повинні платити однаково, бо отримують від держави також однаково. А то, ти більше працюй і більше плати, а отримаєш рівно стільки, скільки і той, хто взагалі не працює.
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