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В Україні проводяться перевірки автомобілів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 кві, 2023 17:25
Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже зараз не так багато блокпостів, як раніше. У Києві та області їх вже майже не залишилося, в інших областях вони все ще є. Особливо в тих областях, що межують з територіями, де ведуться бойові дії.
Дивися повний текст В Україні проводяться перевірки автомобілів на блокпостах: що мають знати водії
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