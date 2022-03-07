RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Обсяг боргів найбідніших країн
досяг максимуму за 25...

Обсяг боргів найбідніших країн досяг максимуму за 25...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 кві, 2023 11:17

Обсяг боргів найбідніших країн досяг максимуму за 25...

Пропонуємо до обговорення:
Найбідніші держави мають виплатити іноземним кредиторам у середньому не менше 16,3% бюджетних доходів у 2023 році та 16,7% у 2024 році. Це максимальні показники із 1998 року.

Дивися повний текст
Обсяг боргів найбідніших країн досяг максимуму за 25 років, – дослідження
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98936
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 кві, 2023 11:17

Старі борги породжують нові, тим паче під відсотки.
andriymak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 16.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Постпреди країн ЄС домовилися позбутися автомобілів із...
R2 » Вів 28 бер, 2023 22:28
1 208
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 бер, 2023 22:28
moveton
Конгрес США ухвалив законопроект щодо боргів України
R2 » Чет 12 тра, 2022 16:28
1 476
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 тра, 2022 16:28
anton_gms
У Росії затвердили перелік "недружніх країн"
R2 » Пон 07 бер, 2022 23:02
3 1231
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 бер, 2022 23:39
Mirax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.