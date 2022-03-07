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Обсяг боргів найбідніших країн досяг максимуму за 25...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 кві, 2023 11:17
Пропонуємо до обговорення:
Найбідніші держави мають виплатити іноземним кредиторам у середньому не менше 16,3% бюджетних доходів у 2023 році та 16,7% у 2024 році. Це максимальні показники із 1998 року.
Дивися повний текст Обсяг боргів найбідніших країн досяг максимуму за 25 років, – дослідження
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Додано: Пон 17 кві, 2023 11:17
Старі борги породжують нові, тим паче під відсотки.
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