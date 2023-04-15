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За скільки окупається вища освіта в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 кві, 2023 17:07
Пропонуємо до обговорення:
Work.ua та Education.ua провели спільне дослідження, яке дозволяє визначити час окупності інвестицій у вищу освіту, порахувавши вартість навчання популярних спеціальностей та заробітну плату в найбільших містах України.
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Додано: Чет 20 кві, 2023 17:08
В интересное живем время, экономисты не нужны рынку труда.
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Ірина_
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