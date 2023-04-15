RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За скільки окупається
вища освіта в Україні

За скільки окупається вища освіта в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 кві, 2023 17:07

За скільки окупається вища освіта в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Work.ua та Education.ua провели спільне дослідження, яке дозволяє визначити час окупності інвестицій у вищу освіту, порахувавши вартість навчання популярних спеціальностей та заробітну плату в найбільших містах України.

Дивися повний текст
За скільки окупається вища освіта в Україні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98951
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 кві, 2023 17:08

В интересное живем время, экономисты не нужны рынку труда.
izboxed
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 05.05.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні проводяться перевірки автомобілів на...
R2 » Нед 16 кві, 2023 17:25
4 1824
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 кві, 2023 07:08
serjiq
В Україні прогнозують суттєве збільшення виробництва...
R2 » Пон 17 кві, 2023 09:14
2 201
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 кві, 2023 11:12
GALeon
В Україні водіїв почали карати за непройдений техогляд...
R2 » Суб 15 кві, 2023 09:23
0 162
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 кві, 2023 09:23
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (308)
20.04.2023 18:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.