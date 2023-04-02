Рада пропонує підвищити штрафи для водіїв та запровадити покарання для пасажирів. Штрафи за використання несправного авто можуть зрости в 2,5 раза.
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Депутати пропонують збільшити штрафи для водіїв
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Додано: Чет 20 кві, 2023 22:48
Депутати пропонують збільшити штрафи для водіїв
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Дивися повний текст
Депутати пропонують збільшити штрафи для водіїв
Додано: Чет 20 кві, 2023 22:48
"Кроме того, проект закона предлагает ввести наказание для пассажиров, не использующих шлемы или ремни безопасности (сейчас ответственность за непристегнутых пассажиров несут водители)" - видно, что депутаты не читатели, а только писатели. И права купили потому, что в автошколе эту тему на первых же занятиях раскрывают.
В ПДД отдельно написано, что "Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні:... під час пересування на транспортному засобі користуватися засобами пасивної безпеки..." и отдельно "Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов’язаний: ... не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки."
Поэтому за непристёгнутого пассажира влетает обоим, а не только водителю. И
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