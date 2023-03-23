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Штучний інтелект спрогнозував
зростання Bitcoin до $...

Штучний інтелект спрогнозував зростання Bitcoin до $...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 кві, 2023 16:50

Штучний інтелект спрогнозував зростання Bitcoin до $...

Пропонуємо до обговорення:
За прогнозами чат-бота ChatGPT, вже цього року Bitcoin може досягти історичного екстремуму в діапазоні від $ 100 000 до $ 120 000.

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Штучний інтелект спрогнозував зростання Bitcoin до $ 100 000 вже у 2023 році
R2
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