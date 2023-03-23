За прогнозами чат-бота ChatGPT, вже цього року Bitcoin може досягти історичного екстремуму в діапазоні від $ 100 000 до $ 120 000.
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Штучний інтелект спрогнозував зростання Bitcoin до $ 100 000 вже у 2023 році
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Додано: Суб 22 кві, 2023 16:50
Штучний інтелект спрогнозував зростання Bitcoin до $...
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Дивися повний текст
Штучний інтелект спрогнозував зростання Bitcoin до $ 100 000 вже у 2023 році
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