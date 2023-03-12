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Зарплата від 10 тис. євро:
які спеціалісти цінуються...

Зарплата від 10 тис. євро: які спеціалісти цінуються...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 кві, 2023 17:35

Зарплата від 10 тис. євро: які спеціалісти цінуються...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти ринку праці розповіли про найбільш високооплачувані професії у Німеччині. У цій країні знайшли порятунок від війни більше одного мільйона українських біженців.

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Зарплата від 10 тис. євро: які спеціалісти цінуються найбільше у Німеччині
R2
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