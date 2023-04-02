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Водіям нагадали про штраф
за відсутність аптечки

Водіям нагадали про штраф за відсутність аптечки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 кві, 2023 14:00

Водіям нагадали про штраф за відсутність аптечки

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з Правилами дорожнього руху України (п. 31.4.7) авто не можна експлуатувати без медичної аптечки з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена (мотоцикл, легкове або вантажне авто, автобус, мікроавтобус та інше).

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Водіям нагадали про штраф за відсутність аптечки
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 кві, 2023 14:00

Помнится, за отсутствие или не комплектность аптечки - это была известная ГАИшная кормушка. Неужели только с таксистов? :O
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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