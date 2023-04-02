|
|
|
Водіям нагадали про штраф за відсутність аптечки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 кві, 2023 14:00
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з Правилами дорожнього руху України (п. 31.4.7) авто не можна експлуатувати без медичної аптечки з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена (мотоцикл, легкове або вантажне авто, автобус, мікроавтобус та інше).
Дивися повний текст Водіям нагадали про штраф за відсутність аптечки
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98961
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 24 кві, 2023 14:00
Помнится, за отсутствие или не комплектность аптечки - это была известная ГАИшная кормушка. Неужели только с таксистов? :O
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3311
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|