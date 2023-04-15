В українській столиці значно знизилися ціни на квартири в новобудовах за період квітня 2023 року - з початку місяця вартість впала більш ніж на 3%.
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Ціни на квартири у новобудовах Києва знизилися: скільки зараз коштує нерухомість
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Додано: Пон 24 кві, 2023 16:42
Ціни на квартири у новобудовах Києва знизилися: скільки...
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Дивися повний текст
Ціни на квартири у новобудовах Києва знизилися: скільки зараз коштує нерухомість
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