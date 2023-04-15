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Ціни на квартири у новобудовах
Києва знизилися: скільки...

Ціни на квартири у новобудовах Києва знизилися: скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 кві, 2023 16:42

Ціни на квартири у новобудовах Києва знизилися: скільки...

Пропонуємо до обговорення:
В українській столиці значно знизилися ціни на квартири в новобудовах за період квітня 2023 року - з початку місяця вартість впала більш ніж на 3%.

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Ціни на квартири у новобудовах Києва знизилися: скільки зараз коштує нерухомість
R2
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