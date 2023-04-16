RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Середня пенсія в Україні
перевищила 5000 гривень, —...

Середня пенсія в Україні перевищила 5000 гривень, —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 кві, 2023 16:27

Середня пенсія в Україні перевищила 5000 гривень, —...

Пропонуємо до обговорення:
Внаслідок березневої індексації пенсій виплати пенсіонерам в Україні зросли на 400-600 гривень, а розмір середньої пенсії досяг 5300 гривень.

Дивися повний текст
Середня пенсія в Україні перевищила 5000 гривень, — Мінсоцполітики
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98966
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 кві, 2023 16:27

А чого б не порахувати середню пенсію у світі?
daonet
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 276
З нами з: 30.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За скільки окупається вища освіта в Україні
R2 » Чет 20 кві, 2023 17:07
2 219
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 кві, 2023 10:30
tarasnikolaenko
В Україні проводяться перевірки автомобілів на...
R2 » Нед 16 кві, 2023 17:25
4 1874
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 кві, 2023 07:08
serjiq
В Україні прогнозують суттєве збільшення виробництва...
R2 » Пон 17 кві, 2023 09:14
2 211
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 кві, 2023 11:12
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2582)
25.04.2023 16:24
Ринок ОВДП (4363)
25.04.2023 16:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.