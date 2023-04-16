Внаслідок березневої індексації пенсій виплати пенсіонерам в Україні зросли на 400-600 гривень, а розмір середньої пенсії досяг 5300 гривень.
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Середня пенсія в Україні перевищила 5000 гривень, — Мінсоцполітики
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Додано: Вів 25 кві, 2023 16:27
Середня пенсія в Україні перевищила 5000 гривень, —...
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Середня пенсія в Україні перевищила 5000 гривень, — Мінсоцполітики
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