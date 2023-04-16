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В Україні побудують до 20 атомних енергоблоків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 кві, 2023 19:40
Пропонуємо до обговорення:
Національна атомна енергогенерувальна компанія "Енергоатом" й американська компанія Holtec International уклали угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів (ММР).
Дивися повний текст В Україні побудують до 20 атомних енергоблоків
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Додано: Вів 25 кві, 2023 19:40
а Вестингауз побоку? интересные товарисчи эти индусы
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cohan
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Модератори:
Ірина_, Модератор
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