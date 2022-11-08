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У Львові заборонять пасажирські автобуси з дизельними чи...
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Додано: Чет 27 кві, 2023 19:38
Пропонуємо до обговорення:
У Львові перевізники до 2035 року повинні оновити свій автопарк — перейти на електричні автобуси. У місті заборонять здійснювати пасажирські перевезення, використовуючи автобуси на дизельних і бензинових двигунах.
Дивися повний текст У Львові заборонять пасажирські автобуси з дизельними чи бензиновими двигунами з 2035 року
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Додано: Чет 27 кві, 2023 19:38
а печки с угарным гахом тоже?
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cohan
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