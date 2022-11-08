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У Львові заборонять пасажирські
автобуси з дизельними чи...

У Львові заборонять пасажирські автобуси з дизельними чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 кві, 2023 19:38

У Львові заборонять пасажирські автобуси з дизельними чи...

Пропонуємо до обговорення:
У Львові перевізники до 2035 року повинні оновити свій автопарк — перейти на електричні автобуси. У місті заборонять здійснювати пасажирські перевезення, використовуючи автобуси на дизельних і бензинових двигунах.

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У Львові заборонять пасажирські автобуси з дизельними чи бензиновими двигунами з 2035 року
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 кві, 2023 19:38

а печки с угарным гахом тоже?
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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