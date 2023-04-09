У четвер, 27 квітня, Національний банк перерахував до Державного бюджету України майже 72 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік.
Дивися повний текст
Нацбанк перерахував 72 млрд грн прибутку до бюджету-2023
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 кві, 2023 13:21
Нацбанк перерахував 72 млрд грн прибутку до бюджету-2023
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Нацбанк перерахував 72 млрд грн прибутку до бюджету-2023
|