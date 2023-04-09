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Нацбанк перерахував 72 млрд
грн прибутку до бюджету-2023

Нацбанк перерахував 72 млрд грн прибутку до бюджету-2023
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Повідомлення Додано: П'ят 28 кві, 2023 13:21

Нацбанк перерахував 72 млрд грн прибутку до бюджету-2023

Пропонуємо до обговорення:
У четвер, 27 квітня, Національний банк перерахував до Державного бюджету України майже 72 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік.

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Нацбанк перерахував 72 млрд грн прибутку до бюджету-2023
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 кві, 2023 13:21

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