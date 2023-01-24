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Податкова реформа «все по 10»:
в Офісі президента...

Податкова реформа «все по 10»: в Офісі президента...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 кві, 2023 01:13

Податкова реформа «все по 10»: в Офісі президента...

Пропонуємо до обговорення:
Влада України не відмовляється від ідеї нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток та податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.

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Податкова реформа «все по 10»: в Офісі президента зустрілися із представниками G7
R2
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