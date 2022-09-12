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Представлено електромобіль
Cupra Tavascan:...

Представлено електромобіль Cupra Tavascan:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 кві, 2023 19:19

Представлено електромобіль Cupra Tavascan:...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Cupra доповнила власну модельну лінійку цікавим електромобілем — це купеподібний 5-дверний кросовер Cupra Tavascan.

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Представлено електромобіль Cupra Tavascan: найспортивніший в сімействі МЕВ
R2
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