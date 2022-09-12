Компанія Cupra доповнила власну модельну лінійку цікавим електромобілем — це купеподібний 5-дверний кросовер Cupra Tavascan.
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Представлено електромобіль Cupra Tavascan: найспортивніший в сімействі МЕВ
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Додано: Суб 29 кві, 2023 19:19
Представлено електромобіль Cupra Tavascan:...
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Дивися повний текст
Представлено електромобіль Cupra Tavascan: найспортивніший в сімействі МЕВ
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